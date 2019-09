Manovra: Giorgetti, 'conto Papeete? su Iva Gualtieri chieda a Gentiloni...'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Volevo dire a Gualtieri che l'aumento dell'Iva non l'abbiamo lasciato noi ma il governo Gentiloni. Quindi si rivolga a lui, per quello". Lo dice Giancarlo Giorgetti a 'In mezz'ora in Più rispetto alle parole del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che ha parlato di 'conto Papeete' da pagare.