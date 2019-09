Fi: Ruggieri, 'auguri Berlusconi, il meglio deve ancora venire'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Buon compleanno a un genio che non si vergogna di essere uno di noi, buono e deciso, ma col sorriso. Un generoso che ha voluto sempre rimanere normale, anche se eccezionale. Mai visto fare una distinzione tra il ricco il povero, l’umile e il notabile: gentile con tutti". Lo dichiara Andrea Ruggieri di Fi.

"Un coraggioso che ha battuto il comunismo, ha restituito a noi italiani, considerati solo degli indisciplinati da educare, il diritto di non esser schiavi di uno Stato padrone e spendaccione dei nostri soldi, di chiedere sicurezza, di dire ‘benvenuto a chi arriva secondo le regole e rispetta le nostre leggi, ma non vogliamo clandestini, quindi andiamo in Africa a investire e a impedirne la partenza’, di tentare di migliorare la nostra vita, senza per questo esser tacciati di avidità, di considerare l’impresa luogo di creazione di posti di lavoro e progetti comuni tra lavoratori e imprenditori, e non più luogo di scontro tra classi, quello di dubitare di una magistratura sovrana a volte troppo vanitosa e protagonista, quello di chiedere alla politica concretezza anziché odiosa ideologia, ma ci ha trasmesso anche l’aspirazione di vincere giocando bene, di convincere anzichè comandare, e molto altro".

"Lei ha cambiato l’Italia, Presidente. Anche quella di chi non la vota. Ora però, basta parlare al passato. Fatta la storia, pensiamo alla cronaca. Presidente, spenga le candeline e prenda in mano il presente e il futuro…! Il meglio può ancora venire… Tanti auguri”.