Manovra: Gualtieri, 'ora Ue più flessibile? Italia tornata protagonista ha peso maggiore'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "L'Italia deve tornare a svolgere ruolo da protagonista della battaglia per migliorare e cambiare l'Ue. Noi intendiamo il nostro essere un governo pro-Europa senza se e senza ma, come un elemento che ci dia più peso nelle battaglie". Lo dice il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a 'In mezz'ora in più' su Rai3.

'Ci sarà maggiore benevolenza dell'Ue nei confronti dell'Italia se ci sarà qualche intoppo?' viene chiesto a Gualtierik, che risponde: "Noi dovremmo evitare di avere intoppi più che confidare nella benevolenza dell'Europa. Comunque un Paese protagonista in Ue ha anche un peso maggiore, un peso che noi vogliamo esercitare".