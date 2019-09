Fi: Giacomoni, 'auguri a Berlusconi, siamo al suo fianco'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Caro Presidente, questa mattina sul mio cellulare sono arrivati una marea di messaggi di auguri per lei, da tutti i nostri parlamentari, dai coordinatori regionali, dagli amministratori locali, da ex ministri, da giornalisti, dal mondo intero... Tutti mi hanno chiesto di ringraziarla per quello che ha fatto e sta facendo per il nostro Paese". Lo scrive Sestino Giacomoni, membro del Comitato di presidenza di Fi e deputato, in un post su Facebook.

"Nonostante 25 anni di attacchi ignominiosi, lei non solo è andato avanti, ma è riuscito a conquistare anche coloro che sono lontanissimi da noi per cultura, valori ed ideologia. Pochi giorni fa Natalia Aspesi, giornalista femminista e di sinistra, alla domanda: 'Rivaluta il berlusconismo?' rispondeva: provo nostalgia perché 'Berlusconi non è stato un fascista, non ha riportato l’odio nel Paese, non ha alimentato il sospetto per i diversi ne’ il disprezzo per le donne, che sta crescendo'”.

"Normalmente i personaggi storici vengono rivalutati post mortem, per lei invece è in atto una rivalutazione in vita. Grazie al cielo infatti sta benissimo, come tutti hanno potuto vedere ieri. La riabilitazione politica è già avvenuta grazie agli elettori, che con 560.000 preferenze alle Europee, le hanno consentito di essere il leader italiano più votato che siede in Europa".