Clima: Bonelli, 'investimenti governo 3 volte meno di quelli Germania' (2)

(AdnKronos) - "Di Conte Zelig non ci fidiamo e se vuole cambiare veramente riveda tutte le norme contro l’ambiente approvate dal suo precedente governo, che hanno fatto perdere al M5S la quinta stella, non faccia propaganda basata su notizie non vere come ha fatto nel suo intervento a New York, affermando che con il suo Piano clima verrà azzerata nel 2050 l’emissione di CO2, e lavori su provvedimenti sul clima concreti e non vuoti", conclude Bonelli