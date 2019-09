Agroalimentare: Filiera Italia, 'tracciabilità in etichetta da subito senza se e senza ma' (2)

(AdnKronos) - Quello che è stato presentato al Premier è un modello nuovo anche di internazionalizzazione che proprio in questo Villaggio Coldiretti è stato applicato con la fondamentale collaborazione dell’Italian Trade Agency (Ice).

Una forma di collaborazione che sta trovando applicazione durante questo evento in cui diversi grandi marchi dell’alimentare italiano stanno incontrando oltre 60 buyers provenienti da circa 20 Paesi (Usa, Sud America ed Europa) con un intenso programma di seminari, incontri B2B e visite in aziende agricole e industriali. L’obiettivo è presentare e promuovere non solo il proprio brand, ma le proprie supply chain di cui mostrare i valori distintivi e di sostenibilità.

"È questo - conclude Scordamaglia lo storytelling di cui i mercati mondiali hanno bisogno per capire il valore distintivo del vero Made in Italy, in modo da contrapporlo al purtroppo crescente fenomeno dell Italian sounding".