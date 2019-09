Mafia: il ritorno di Contorno a Palermo, in Antimafia il botta e risposta con Salvo Andò (2)

(AdnKronos) - L'ex mafioso della famiglia di Santa Maria di Gesù di Palermo, dopo la collaborazione con la giustizia di Tommaso Buscetta cominciò a raccontare ai magistrati di Palermo i retroscena della mafia. Anche nell'ambito della indagine sulla Pizza connection coordinata da Giovanni Falcone. Nel 1988 Contorno, che era sotto protezione, tornò in gran segreto a Palermo e si vendicò dei boss corleonesi, una vicenda ancora oggi con molti punti oscuri. Poi, nel 1989 venne nuovamente arrestato. Di recente il ruolo di Totuccio Contorno è stato interpretato dall'attore palermitano Luigi Lo Cascio nel film 'Il Traditore' di Marco Bellocchio, in corsa agli Oscar.

Andò durante l'audizione gli chiede: "Lei ha manifestato a Sica la sua disponibilità a dire cose nuove?". E il collaboratore replica: "Io vengo dagli Stati Uniti abbandonato da Dio e dopo essere arrivato in Italia prendo tempo. Parliamoci chiaro: sa cosa mi ha detto il dottor Sica (l'Alto commissario antimafia ndr) quando gli ho domandato un po' di soldi? Mi ha risposto che doveva fare il bilancio per disporre di qualche milione". "Ma il dottor Sica le ha fatto una richiesta generica di collaborazione o una richiesta mirata?", gli chiede Andò. E Contorno: "Si trattava di una richiesta generica; mi ha chiesto genericamente se sapevo qualcosa, non ha fatto riferimento a punti specifici". Il ritorno di Contorno in Italia era stato un caso anche mediatico.