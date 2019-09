Pd: in Sicilia riparte il tesseramento, Losacco 'nuova stagione con regole chiare' (2)

(AdnKronos) - Il tour nell'isola invece si articolerà in nove iniziative "orizzontali", in cui ognuno potrà dare il proprio apporto. "Abbiamo pensato ad incontri aperti a tutti con interventi in tempi europei di 3-5 minuti per dare voce a nuove proposte - dice il commissario - Gli iscritti devono tornare ad essere protagonisti e quindi mi aspetto che siano in molti a prendere la parola. Per rimetterci in cammino c’è bisogno prima di tutto di ascoltare e di lasciarsi contagiare dall’entusiasmo di chi vuole vivere lo stesso futuro. Saranno giornate intense di condivisione all’insegna dei valori democratici, ma soprattutto di riflessione".