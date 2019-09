Messina: beccato da carabinieri alla guida senza patente, ventenne finge di essere il gemello

Palermo, 28 set. (AdnKronos) - I carabinieri lo hanno 'beccato' alla guida dell'auto senza patente e lui, un giovane messinese di 20 anni, per evitare la multa, ha finto di essere suo fratello gemello, che invece la patente l'ha conseguita, e dichiarato ai militari di aver dimenticato il documento a casa. Uno scherzetto che è costato caro ai due gemelli omozigoti denunciati per concorso in sostituzione di persona e falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali.

A smascherare i due gemelli Antonio e Alberto - i nomi sono di fantasia - sono stati i tatuaggi con i loro nomi che ognuno dei due ha sul braccio.