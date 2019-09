Sicilia: Miccichè riceve duca di Siviglia

Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha ricevuto, a Palazzo Reale, Don Francisco de Borbón V duca di Siviglia e cugino del re Juan Carlos I. Il Duca di Siviglia si trova in Sicilia quale Gran Maestro Emerito dell'ordine militare e ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, ordine che nel pomeriggio verrà ufficialmente istituito a Monreale, nella chiesa del Sacro Cuore.

Il presidente Miccichè ha ricevuto il Duca in Torre Pisana. Ad accompagnarlo il gran cancelliere dell’Ordine Marnie A. Gilluly, dal marito C.W. Gilluly, gran maresciallo e da Francesco Paolo Tronca, cancelliere dell’Ordine in Sicilia. Gran Balì, invece, è Pino Zingale. Miccichè ha mostrato gli arazzi e i mosaici della Torre edificata sotto Ruggero II d’Altavilla e utilizzata come sala del trono dai sovrani normanni e svevi. "Abbiamo grandi affinità culturali e umane con gli spagnoli – ha detto il presidente - E non c’è dubbio che siano un popolo simpatico".