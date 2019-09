Rifiuti: camion Rap di nuovo respinti, assessore Palermo 'disegno perverso'

Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "Sono indignato ed arrabbiato. Puntuale come un orologio svizzero, il venerdì sera, arriva la comunicazione dai gestori delle discariche private che i rifiuti di Palermo non sono conformi, mettendo in crisi la città e Bellolampo nel fine settimana. È evidente che c’è un disegno perverso contro il sistema pubblico e lo rappresenteremo lunedì alla prefetta di Palermo che ha convocato una riunione". L'assessore all'Ambiente del Comune di Palermo Giusto Catania non ci sta e affida a un post su Facebook il suo disappunto per quanto accaduto ieri in tarda serata quando la Rap ha ricevuto la comunicazione che i viaggi dei camion dei rifiuti sarebbero nuovamente stati interrotti.

Le discariche del catanese hanno infatti nuovamente respinto i rifiuti di Palermo sostenendo che la percentuale di umido era troppo elevata. Via libera ai camion con i rifiuti triturati (600 tonnellate al giorno) - stamattina ne è partito ancora uno - ma per quanto riguarda invece le tonnellate di spazzatura ammassate nel piazzale della discarica di Bellolampo e in attesa di essere trasferita è arrivato lo stop.

"Ho già rappresentato all'assessore regionale Alberto Pierobon e al direttore generale del dipartimento regionale Salvatore Cocina che quello che sta accadendo è molto grave e si stanno disattendendo gli accordi raggiunti al tavolo della Regione - sottolinea Catania - Non si possono fare le analisi, senza contraddittorio, e dare i risultati dopo due giorni".