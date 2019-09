Automobilismo: a Vicenza domenica l'Historic Day, in mostra 300 auto d'epoca (2)

(AdnKronos) - "L'evento prenderà il via da un luogo simbolico quale Campo Marzo dove, tradizionalmente, si trova l'ammassamento delle auto in occasione del Rally storico Campagnolo che abbiamo riportato a Vicenza quest'anno. Da lì i veicoli raggiungeranno tutte le piazze, tra cui piazza dei Signori dove verrà consegnato il premio Asi alla presidente del Senato. L'invito è di venire in centro domenica per godere di questo evento unico nel suo genere”, ha spiegato.

Quest'anno è stato istituito anche il “Premio Asi per il Motorismo Storico” per quelle personalità che si siano dimostrate particolarmente vicine al settore. Il Consiglio Federale Asi ha deciso di assegnare questa prima edizione del Premio al Presidente del Senato della Repubblica Italiana, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per la grande sensibilità dimostrata nei confronti del motorismo storico. Il premio verrà consegnato alla Senatrice all’apertura dell’evento “Historic Day” in piazza dei Signori.

Sono attesi oltre 300 veicoli storici, tra auto e moto, che verranno esposti nel centro storico della città: piazza Castello, piazza Duomo, corso Fogazzaro, piazza San Lorenzo, tratto iniziale e finale di corso Palladio, piazza dei Signori. L'Historic Day prevede l'esposizione statica di veicoli d'epoca suddivisi per anno di costruzione al fine di realizzare nelle piazze del centro di Vicenza un vero e proprio museo all'aperto.