Clima: comitato FridayForFuture, 'siamo in 300mila in piazza a Milano' (3)

(AdnKronos) - "Non ci basta più avere un ministro che ci lascia qualche ora per scioperare quando in realtà è un nostro diritto. La scuola deve educare al cambiamento deve creare coscienze critiche e consapevoli che possono cambiare nell’effettivo la nostra città", hanno detto ancora i ragazzi del comitato, applauditi degli altri studenti.

Alla fine del corteo è stato formato un cerchio intorno alla Terra dicartapesta che è stato poi bruciato come "simbolo del nostro mondo che sta bruciando" mentre i ragazzi urlavano "we are unstoppable anothor world is possible". Alle ore 18 ci sarà un nuovo corteo per il clima che vedrà la partecipazione dei cittadini e delle associazioni.