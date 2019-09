Clima: comitato FridayForFuture, 'siamo in 300mila in piazza a Milano' (2)

(AdnKronos) - I ragazzi del comitato hanno sottolineato che questo corteo è una manifestazione apartitica e apolitica: "Noi accettiamo nessun colore politico", sottolineano riferendosi anche ai giovani della Lega che sarebbero stati contestati in diverse città di Italia e anche a Milano.

"Siamo stati insultati ed è un peccato per una manifestazione così importante. Noi siamo scesi in piazza per l’ambiente e non per Greta" ha sottolineato il coordinatore dei giovani della Lega, Luca Toccalini durante un flash mob organizzato a Palazzo Lombardia. In contemporanea con la mobilitazione per il clima era in corso uno sciopero dei trasporti che il sindaco Sala ha ritenuto "non opportuno".

I ragazzi si sono detti soddisfatti della partecipazione del corteo, sottolineando che "nessun potere forte sostiene noi o Greta. Lei ha solo 16 anni e si è resa conto che era necessario far qualcosa prima che la sua casa e le nostre case bruciassero. Noi giovani non potremo risolvere la crisi climatica, quelli che lo possono fare sono il governo e i politici e quelli che stanno causando la crisi climatica".