Clima: Zingaretti, 'una rivoluzione verde, politica abbia questa ambizione'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Chi vuole ascoltare il grido di una nuova generazione non può limitarsi a dire 'avete ragione'. Voltare pagina e costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile significa molte cose. Richiede visioni nuove e politiche coerenti". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb.

"La scorsa settimana abbiamo presentato un provvedimento contro il consumo di suolo. Significa sicuramente aprire una nuova stagione investendo di più nella ricerca, la scienza, il sapere e inaugurare un nuova era di innovazione al servizio del benessere delle persone e del pianeta in cui vivono. In questo c'è anche un modello, una via da seguire per l'Italia e per l'Europa che non possono o devono essere pigre ma avanguardia nel mondo".

"Tra qualche mese inizieranno gli anni 20 del nuovo secolo. Quelli del secolo scorso, anche per il fallimento della politica, sono stati gli anni dell'orrore e della sopraffazione, incubatori di guerre e povertà. Questi anni 20 dovranno essere anche gli anni dello sviluppo diverso, della rivoluzione verde e della giustizia sociale per vivere meglio tutte e tutti e anche chi deve nascere. Una bella politica -conclude- deve avere questa ambizione".