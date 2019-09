Ue: Patuanelli, 'non si può consentire dumping e poi chiedere sacrifici'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Siamo certamente europei, pensare da Europei ma l'Europa non può consentire dumping salariale, fiscale, trattamenti diversi tra paesi che hanno sistemi produttivi diversi. Non si può continuare a chiedere ai paesi che hanno un debito pubblico alto di continuare a fare sacrifici, non possiamo far fare sacrifici ulteriori al nostro sistema produttivo". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervenendo a Bologna al villaggio Coldiretti, sottolineando la necessità che in Europa si punti "ad investimenti in infrastrutture che sono misure anticicliche".

Il ministro sottolinea di aver iniziato un percorso di ascolto "perché non è pensabile che la politica non riesca a dare risposte perché non interloquisce con chi porta gli interessi dei singoli settori. Bisogna ascoltare le richieste e le esigenze di tutti i settori per decidere insieme a voi. Se la politica non ascolta rischia di fare provvedimenti sbagliati", conclude Patuanelli.