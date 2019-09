Clima: tensioni al corteo di Palermo, indaga la Digos

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - La Digos di Palermo indaga su quanto avvenuto oggi durante il corteo per il clima nel centro della città. La Polizia di Stato, come apprende l'Adnkronos, ha acquisito alcuni filmati degli scontri avvenuti all'incrocio tra piazza Castelnuovo e via Ruggero Settimo. Secondo una prima ricostruzione, sembra che un gruppo di giovani appartenenti all'estrema destra siano arrivati con un loto striscione, tutti vestiti di nero, ma invitati ad andare via da un altro gruppo vicino agli antagonisti. Sono così partiti gli insulti e anche qualche scontro fisico tra manifestanti. Ma senza conseguenze. L'intervento dei poliziotti in tenuta antisommossa ha evitato che la situazione degenerasse.