Riforme: Nugnes, 'Di Maio pericoloso su vincolo mandato, riferisca in aula' (2)

(AdnKronos) - "Questo a mio avviso, e non solo mio, è un grave attacco allo stato di diritto, un attacco alle nostre Libertà Costituzionali; è un'azione sovversiva e pericolosa. Dica al paese e venga a riferire alla Camere quale è la sua visione e quale il suo progetto complessivo di riforma costituzionale. Quali i suoi intenti finali, visto che in tutto questo parlare e dichiarare emerge indubbio anche un sicuro spregio della rappresentanza. Egli non fa partire la sua visione di partecipazione allargata verso una democrazia 'diretta' (...) ma presuppone invece la demolizione della democrazia di rappresentanza sottomettendone la funzione e validità ad un voto on line su di una piattaforma privata. La differenza è enorme, ed è chiaro oramai che rientra in un preciso disegno complessivo".