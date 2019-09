Sicilia: Presidente Ars, 'io inseguito da giornalisti fin dentro casa, violenza mai vista'

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Oggi pomeriggio una giornalista di La7 mi ha chiamato chiedendomi un’intervista. Io, con molto garbo e molta gentilezza, le ho detto che non avevo intenzione di fare interviste, specialmente con questi di La7, cioè Giletti e company. Ho lavorato fino alle 21, sono tornato a casa e questi signori erano in agguato, nascosti. Appena sono entrato nel portone, hanno fermato il portone che stavo chiudendo, lo hanno spalancato e sono entrati. Io sono andato via con grande garbo dicendo di non aver voglia di parlare; mi hanno seguito sulle scale, sono praticamente entrati in casa mia e se ne sono andati via soltanto quando li ho minacciati di denuncia se non fossero andati via subito. Questo è il giornalismo italiano di oggi!". E' la denuncia di Gianfranco Miccichè, Presidente dell'Assemblea regionale siciliana che racconta quanto accaduto ieri sera.

"Siamo tutti contenti che esista La7 dice -Una violenza simile non si era mai vista. Un giornalismo violento! Questo è davvero un fatto incredibile, sono veramente mortificato per loro".