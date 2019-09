Clima: momenti di tensione a Palermo, scontro tra ragazzi

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - Momenti di paura poco fa al corteo per il clima degli studenti di Palermo. Un gruppo di ragazzi vestiti di nero ha creato confusione, in piazza Castelnuovo, all'angolo con via Ruggero Settimo. Si è arrivato anche allo scontro fisico tra due gruppi. Un ragazzo è stato anche colpito. Sono immediatamente intervenuti i poliziotti in tenuta antisommossa per riportare la calma. Ma centinaia di ragazzini, alcuni accompagnati anche dai genitori, sono stati schiacciati verso il cantiere dell'anello ferroviario. Adesso la situazione è tornata sotto controllo