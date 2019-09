Governo: da Cdm via libera a modifiche codice giustizia contabile

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile, adottato in attuazione della legge delega di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge 7 agosto 2015, n. 124)". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, che precisa come il testo risponda "all’esigenza, maturata nel primo biennio di applicazione degli istituti codicistici, di ovviare a talune difficoltà interpretative. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva e dalle competenti Commissioni parlamentari".