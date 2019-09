Sicilia: Falcone, 'ricorso alla Consulta su norma appalti, Cgil pesca nel torbido'

Palermo, 26 set. (AdnKronos) - La Regione siciliana difenderà dinanzi alla Corte Costituzionale la norma sugli appalti contenuta nel collegato alla finanziaria e impugnata dal Consiglio dei ministri. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone che, rispondendo alla presa di posizione della Cgil sul tema, accusa il sindacato di cercare di "pescare nel torbido".

"Non ci stranizza la presa di posizione della Cgil - dice - Spiace constatare come il sindacato, anziché adottare uno spirito costruttivo, tenti di pescare nel torbido. Per quanto ci riguarda, la Regione si costituirà dinanzi alla Corte costituzionale per far valere le ragioni su cui poggia la decisione politica di modificare la normativa sugli affidamenti da parte della pubblica amministrazione. Siamo convinti - prosegue Falcone - che la legge da noi varata servirà a correggere le storture del mercato e non, come sostenuto da critici faciloni, ad alterarne il funzionamento. Liberare le procedure dai ribassi d’asta eccessivi o anomali significa garantire la competitività delle imprese del territorio, eliminando anche il peso soffocante dei relativi contenziosi".