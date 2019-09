Mafia: Berlusconi indagato anche per l'attentato a Costanzo e pentito Contorno/ Adnkronos

Palermo, 26 set. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - Due pagine fitte fitte di date, reati, luoghi. Eccole, tutte le accuse della procura di Firenze a Silvio Berlusconi. Il documento è stato depositato al processo d'appello sulla trattativa tra Stato e mafia, in corso a Palermo, che vede tra gli imputati Marcello Dell'Utri e il generale Mario Mori. L'ex premier è indagato per le stragi mafiose del 1993. Una notizia che circola da due anni ma che ieri ha avuto il bollo della ufficialità grazie alla certificazione inviata dalla Procura di Firenze su richiesta dei legali dell'ex Cavaliere. Si tratta di una decina di fogli in tutto, quelli inviati da Firenze e che ora sono agli atti della Corte d'assise d'appello di Palermo guidata da Angelo Pellino. Anche se il Presidente Pellino, oggi, durante l'udienza del processo trattativa, ha ricordato che quegli atti possono essere sì visionati dalle difese ma non si possono fare copie.

A sorpresa, spunta, tra gli episodi contestati a Berlusconi, anche il fallito attentato al giornalista Maurizio Costanzo in via Fauro a Roma, avvenuto il 14 maggio 1993. Sul foglio, formato excel, che l'Adnkronos ha visionato, c'è la scritta, a caratteri maiuscoli, Roma-Italia, poi ci sono gli articoli del Codice penale di riferimento: strage, devastazione, detenzione e porto d’armi ed esplosivi, falso in verificazioni i reati contestati all'ex premier. Gli atti sono arrivati a Palermo dalla Procura di Firenze che indaga sulle stragi mafiose del 1993. La documentazione è stata depositata ieri alla Corte d'Assise d'appello di Palermo nel processo d'appello sulla trattativa Stato-mafia. Intanto, si deciderà nella prossima udienza, che si terrà giovedì prossimo, se e quando dovrà deporre Berlusconi. "Nella prossima udienza del 3 ottobre si deciderà in che veste processuale ascoltare Silvio Berlusconi e l'eventuale data in cui potrà essere ascoltato", ha annunciato Pellino durante l'udienza.