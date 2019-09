M5S: Coltorti, 'Vono? forse credeva che potevamo fare 100 sottosegretari...'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "E’ di oggi la notizia che Gelsomina Vono, del Movimento 5 Stelle, lascia il nostro gruppo per aderire a Italia Viva di Matteo Renzi. L’abbandono arriva dopo che la Vono non ha avuto una nomina di sottosegretario per la quale si era proposta, e guarda caso con tempismo 'svizzero' è arrivato il cambio di casacca". Così Mauro Coltorti (M5s), presidente della commissione Lavori Pubblici del Senato.

"Sia chiaro: dispiace che il M5s perda un suo membro. E dispiace anche che nell'emiciclo ci siano parlamentari che non abbiano capito una cosa nota anche ai bambini: nel gruppo M5S siamo più di cento e non potevamo fare tutti i sottosegretari. Però chi lascia il Movimento abbandona innanzitutto un sogno, e un percorso che sta cambiando in maniera profonda temi, usi e costumi della politica italiana".

"Nel M5s il singolo si fa da parte, per portare avanti le istanze dei cittadini. Purtroppo, il nostro gruppo dei senatori già nei mesi scorsi ha perso delle persone che anteponevano la gloria personale alle dinamiche di un gruppo che lavora notte e giorno per cambiare la vita degli italiani. Capisco anche che è complicato restituire parte dello stipendio: non è un caso che la collega Vono fosse piuttosto indietro con le restituzioni. Se però si è creduto in un progetto, si dovrebbe avere il buon gusto di dimettersi. Invece addirittura si lascia il M5s per approdare alla Leopolda. E' credibile tutto questo?".