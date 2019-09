Energia: Barbagallo firma convenzione con Enea su efficienza

Roma, 26 set. (AdnKronos) - Domani Carmelo Barbagallo, il segretario generale della Uil, parteciperà alla firma del protocollo d'intesa tra Uil Pensionati ed Enea e Uil Scuola e Enea sull'efficienza energetica. L'appuntamento, si apprende in una nota, è previsto alle 10.30 presso la sala Bruno Buozzi della Uil nazionale in via Lucullo 6, a Roma. Il protocollo d'intesa sarà firmato nell’ambito della campagna di informazione e formazione per l’efficienza energetica, dal titolo 'Italia in Classe A'. Sarà presente anche il Segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.