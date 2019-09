Pirelli premia i migliori fornitori con i Supplier Awards

Roma, 26 set. (AdnKronos) - Qualità, capacità innovativa, velocità, sostenibilità e copertura globale della fornitura. Sono stati assegnati a Milano i Pirelli Supplier Awards 2019, i premi destinati ai fornitori di materie prime di Pirelli che si sono contraddistinti, a livello globale, nel rendere la catena produttiva dell’azienda italiana sempre più sostenibile, innovativa e qualitativamente eccellente. Sono nove le realtà premiate da Pirelli, scelte fra gli oltre 10.000 fornitori della propria catena, capaci di rendere i prodotti della P lunga sempre più high value, come richiesto e fortemente voluto dalla strategia aziendale.

Un mix di partner storici, che da tempo dimostrano la capacità di realizzare progetti e applicazioni impegnativi e fornitori recenti, già impegnati in progetti strategici per il futuro dell’azienda italiana.

"Il Supplier Award è un’occasione per testimoniare e sottolineare l’importanza strategica del nostro vasto parco fornitori, che proviene da tutto il mondo e ci fornisce beni e servizi molto eterogenei fra loro", ha sottolineato Pierluigi de Cancellis (Chief Procurement Officer Pirelli). "I premiati di oggi sono veri partner di Pirelli, perché condividono con noi obiettivi, progetti e valori come la sostenibilità, che per noi è fondamentale. Lo sarà sempre di più".

Un premio specifico è stato dedicato quindi alla sostenibilità, vero e proprio modello di gestione strategico per Pirelli. Lo scorso anno, alla luce della piena integrazione della gestione sostenibile nei propri processi e politiche di approvvigionamento a livello globale, Pirelli aveva ottenuto l’attestazione di conformità del proprio sistema di approvvigionamento alle Linee Guida UNI ISO 20400.

A premiare i 9 fornitori di materie prime, servizi e macchinari che si sono distinti nell’ultimo anno sono stati il General Manager Operations, Andrea Casaluci, e il Chief Procurement Officer, Pierluigi de Cancellis, nel corso di una cerimonia nella sede di Pirelli a Milano.

"Pirelli è il leader mondiale del settore High Value. Significa essere il produttore con la più alta quota di mercato fra tutte le case automobilistiche dei segmenti premium e prestige del mondo. Questo è possibile grazie ai nostri prodotti, sempre di alto livello e con un alta performance. Non sarebbe possibile realizzarli senza i nostri fornitori, compagni di viaggio in un percorso che ogni giorno deve confermare la nostra leadership", afferma Andrea Casaluci, General Manager Operations Pirelli. "La sostenibilità è più che uno slogan, è nel nostro Dna".

Queste le aziende premiate nell’edizione 2019 dei Pirelli Supplier Award: Hevea-Tec Industria e Comercio Ltda (Brasile), fornitore di gomma naturale, premiato per i criteri “Speed” e “Service Level”. L’azienda si è inoltre aggiudicata il prestigioso premio Sostenibilità, per il presidio della sostenibilità sociale e ambientale lungo l’intera catena di fornitura, attraverso innovazione tecnologica e impegno sul campo a partire dall’origine del materiale.

Quechen Silicon Chemical (Cina), fornitore di silica, premiato per i criteri “Quality” e “Speed”, Kordsa (Turchia), fornitore di rinforzi tessili, premiato per “Global Presence” e “Service Level”, Nynas AB (Svezia), fornitore di olii plastificanti, premiato per i criteri “Quality” e “Service Level”, Nuova Ciba S.p.A. (Italia), fornitore di impianti di dosatura, premiato per i criteri “Quality” e “Service Level”, Cassioli (Italia), fornitore di impianti di Handling, presente in molti impianti Pirelli con sistemi standard e custom, premiato per i criteri “Global Presence” e “Innovation”, Accenture, partner strategico nella Roadmap della trasformazione digitale di Pirelli, premiato per i criteri “Global Presence” e “Innovation”, Artic Falls AB (Svezia), fornitore di campo prove per test di sviluppo prodotto invernale, premiato per “Innovation” e “Service Level”, Arval Service Lease (Francia), partner internazionale per il noleggio di auto a lungo termine, premiato per i criteri di “Service Level” e “Global Presence”.