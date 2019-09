Verona: Colognola, casa rurale a fuoco, muore un anziano

Verona, 26 set. (AdnKronos) - Poco prima delle 3, i Vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di una casa rurale in viale Umberto I nel comune di Colognola ai Colli (Vr) : che ha causato la morte di un anziano, ferita la moglie.

I pompieri arrivati dal vicino di distaccamento di Colognola ai Colli e dalla sede centrale con 6 automezzi e 17 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento sono entrati nella casa rurale, rinvenendo il corpo senza vita dell’uomo 76enne. La moglie, divampato l’incendio, è riuscita a venire fuori e mettersi in salvo. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem 118 e portato in ospedale a San Bonifacio. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto.