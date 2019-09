Eutanasia: Malpezzi, 'ora Parlamento si assuma sue responsabilità'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - “La sentenza della Consulta è molto importante e consegna al Parlamento una grande responsabilità. Spetta alle forze politiche ora confrontarsi per dare al Paese una legge rispettosa delle tante sensibilità ma anche all’altezza del compito che la Corte consegna alla politica. Per quanto mi compete tutto il mio impegno per facilitare l’iter parlamentare necessario”. Così Simona Malpezzi, senatrice del Pd e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.