Manovra: Patuanelli, 'gasolio? faremo il possibile per evitare qualsiasi aumento'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Stiamo ragionando insieme al Mef. Stiamo costruendo in poco tempo una manovra di bilancio che deve essere rispettosa dei saldi di bilancio di finanza pubblica. Faremo tutto il possibile per evitare qualsiasi tipo di aumento". Così Stefano Patuanelli, il ministro per lo sviluppo economico, poco fa a Rai Radio1, all’interno di Centocittà, in merito all'ipotesi di aumentare l'iva sui prodotti, come il gasolio, molto inquinanti.

Per quanto riguarda i tavoli di crisi industriale, "i tavoli aperti - sottolinea Patuanelli - lo sono anche da 15 anni perché non si chiudono fino a quando esiste l’impresa che è entrata in crisi. Non è che perché c’è un tavolo aperto significa che quell’azienda è ancora in crisi. Anche perché allora mi verrebbe da dire che nel nostro paese ci sono solo 160 aziende in crisi. Magari… Il numero è molto maggiore di questo".