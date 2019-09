Poste: partnership con Moneyfarm per gestione digitale risparmio

Roma, 26 set. (AdnKronos) - Poste Italiane e Mfm Investments (Moneyfarm) hanno siglato un accordo di partnership per l’offerta di innovativi servizi di investimento digitali e di gestione del risparmio destinati ai clienti di Poste Italiane. Lo rende noto Poste Italiane in un comunicato.

Fondata nel 2011, Moneyfarm è una società indipendente di gestione digitale del risparmio, specializzata in portafogli in Etf, operativa in Italia, Regno Unito e Germania (dove ha di recente avviato le attività, sviluppando una soluzione di investimento in joint venture con Allianz). La partnership di Poste Italiane con Moneyfarm è in linea con il piano strategico Deliver 2022, contribuendo allo sviluppo della piattaforma controllata-aperta di prodotti di risparmio gestito, proseguendo nel processo di trasformazione digitale del gruppo.

L’accordo prevede che Poste Italiane distribuisca un servizio di gestione patrimoniale in Etf con 7 linee di investimento (due delle quali sviluppate esclusivamente per i clienti di Poste Italiane). I portafogli saranno gestiti conformemente alla filosofia di Moneyfarm, che si fonda su asset allocation strategica, diversificazione, orizzonte di lungo termine ed efficienza di costo.