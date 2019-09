Poste: partnership con Moneyfarm per gestione digitale risparmio (3)

(AdnKronos) - La nostra strategia per i servizi finanziari basata sul piano Deliver 2022, commenta l'ad e direttore generale di Poste Italiane, Matteo Del Fante, "è centrata su un’offerta di prodotti destinata a diventare un punto di riferimento unico per i nostri 35 milioni di clienti. Grazie all’architettura modulare e flessibile della nostra piattaforma tecnologica, siamo in grado di integrare player innovativi come Moneyfarm per sviluppare ulteriormente la nostra piattaforma multicanale del risparmio gestito, per meglio soddisfare le esigenze delle diverse fasce di clientela".

L’interazione con i clienti, rileva Del Fante, "è fondamentale nell’evoluzione dei servizi finanziari digitali e credo che Poste Italiane disponga del mix ideale tra attività fisiche e digitali per poter cogliere appieno le opportunità offerte dal mercato". Questo accordo di open innovation, sottolinea l'ad di Moneyfarm, Giovanni Daprà, "rappresenta un’importante pietra miliare per Moneyfarm. Il valore del nostro modello, che coniuga tecnologia e competenze umane (modello ibrido) ha ricevuto oggi un importante riconoscimento".

"Siamo entusiasti di poter intraprendere questo nuovo percorso insieme ad un player così straordinario come Poste Italiane, in prima linea da sempre nella sperimentazione ed evoluzione di nuovi servizi e modelli di business a favore degli utenti. Credo che il nostro accordo rappresenti un passo importante per l’innovazione del sistema del risparmio gestito italiano e sarà di stimolo per una rinnovata attenzione alle esigenze dei clienti", spiega Paolo Galvani, il presidente di Moneyfarm.