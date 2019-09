Inaugurata la Bioraffineria di Gela, la più innovativa d'Europa

Gela (Caltanissetta), 25 set. (AdnKronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - La chiama una 'fiammella di speranza per il futuro" e si emokziona, il Presidente della Bioraffineria di Gela (Caltanissetta), Francesco Franchi. L'impianto, con una capacità di lavorazione fino a 750.000 tonnellate annue che sarà in grado di trattare progressivamente quantità elevate di oli vegetali usati e di frittura, di grassi animali, alghe e sottoprodotti di scarto per produrre biocarburanti di alta qualità, è stato inaugurato oggi nel corso di una cerimonia alla presenza di autorità civili e militari. Per la riconversione della raffineria sono stati a oggi spesi 294 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 73 milioni di investimento previsti per ulteriori attività propedeutiche e per la realizzazione del futuro impianto per il pre-trattamento delle biomasse, che verrà completato entro il terzo trimestre 2020. Attivata nell'agosto scorso, la Bioraffineria inaugurata ufficialmente oggi, alla presenza di autorità, è il più innovativo impianto per la produzione di biocarburanti in Europa e potrà utilizzare cariche fino al 100 per cento di materie prime di seconda generazione.

Per l'amministratore delegato Eni Claudio Descalzi "oggi è un giorno molto importante per noi. A Venezia siamo stati i primi al mondo a convertire una raffineria tradizionale in bioraffineria e adesso inauguriamo la seconda, ancora più innovativa: un nuovo esemplare di eccellenza italiana. Si tratta di un grande passo avanti nel nostro percorso di decarbonizzazione, un cammino che come Eni abbiamo intrapreso da tempo ma al quale negli ultimi cinque anni abbiamo impresso una fortissima accelerazione, investendo significativamente sull'efficienza, e in particolare sulla produzione di energia verde, sulle rinnovabili e sull'economia circolare, attraverso la trasformazione di sostanze organiche e inorganiche, minimizzando gli sprechi e valorizzando i rifiuti e i materiali di scarto". "Il tutto sviluppando ricerca, tecnologie e iniziative industriali che rappresenteranno per Eni vere e proprie future linee di business".

"Eni si sta impegnando in tre direzioni diverse: la prima è quella della riduzione delle proprie emissioni per esser sempre più efficienti e impattare sempre di meno sui territori, secondo diversificare le proprie produzioni, non a casa stiamo intensificando sempre di più la ricerca di gas a scapito dell'olio, stiamo puntando sempre di più sulle rinnovabili", dice Giuseppe Ricci, Chief Refining & Marketing Officer di Eni, presente alla inaugurazione della Bioraffineria di Gela (Caltanissetta).