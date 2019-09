Made in Italy: il materasso per l'amore sarà prodotto negli Usa (2)

(AdnKronos) - "Già nel 2010, avevo presentato la mia invenzione del materasso per l'amore. E nel corso degli anni successivi ho fatto ben 18 (diciotto) tentativi contattando gli industriali italiani per produrre in Italia e commercializzare nel mondo il, materasso per l'amore - spiega Tonelli - Ma tutti i miei tentativi non avevano prodotto interesse con gli industriali italiani, fabbricanti di materassi".

"Nei mesi scorsi, sono stato contattato dalla, Davison Corporation, la quale mi ha offerto la possibilità di siglare un accordo industriale e commerciale a livello mondiale del materasso per l'amore. E dopo alcune settimane di riunioni telefoniche e missive, le trattative si sono concluse in modo proficuo per entrambe le parti - sottolinea - la produzione del materasso per l'amore sarà, Made in U.S.A. Ed il piano commerciale mondiale offline ed online e cosi' pure l'amministrazione, saranno gestiti in America. Con benefici per l'economia americana. Ma anche a beneficio dell'economia italiana in quanto ho la residenza fiscale in Italia".