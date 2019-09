Clima: borracce e luci a led, Università Cattolica sempre più sostenibile

Milano, 25 set. (AdnKronos) - Dall’illuminazione agli impianti di riscaldamento, dall’isola ecologica con la raccolta differenziata alla riduzione della plastica con la distribuzione di borracce. L’Università Cattolica sta investendo risorse in attività e progetti in vista di una sempre maggiore sostenibilità. Nei campus di Milano, Brescia, Piacenza e Roma sono diverse le iniziative che testimoniano l’impegno costante per una riduzione dell’impatto ambientale dei diversi agenti inquinanti - rifiuti, gas, illuminazione.

La campagna #riempilaborraccia che parte da domani nella sede di Brescia, dove nei prossimi giorni a 3000 studenti verrà distribuita la borraccia in acciaio, avvia una nuova fase che interesserà tutti i campus dell’Ateneo nella direzione della riduzione della plastica.

A Milano si è operato e si continua ad agire su più fronti. Nella direzione di una illuminazione sempre più green è stato già convertito a led il 50% degli spazi negli edifici storici di largo Gemelli e di via Sant’Agnese, un fiore all’occhiello per i chiostri bramanteschi e per la facciata dell’Ateneo che ha subito un restyling completo portando a un significativo risparmio annuo sul consumo energetico, pari a 100 KWH, l’equivalente del quantitativo necessario per l’illuminazione di un intero edificio. Nel 2018 il campus milanese ha quasi ultimato la sostituzione delle caldaie a gasolio convertite in impianti a metano, tranne che per la sede di via Carducci e per il Centro sportivo Fenaroli per i quali è pronto il progetto di conversione.