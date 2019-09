Milano: Transitions lancia #lovelight per conquistare millennial

Milano, 25 set. (AdnKronos) - Una campagna social per conquistare i millennial. E' questo l'obiettivo di Transitions che lancia la campagna #lovelight di cui è protagonista la nuotatrice Federica Pellegrini. Se finora le lenti fotocromatiche erano considerate un prodotto destinato agli over 45, oggi mirano a conquistare anche un target più giovane: i millennial, la generazione con un’età compresa tra i 23 e i 38 anni che, in Italia, conta ben 13 milioni di individui. "I millennial hanno un modo di comunicare diverso dalle altre generazioni", afferma Alessandra Barzaghi, Country Transitions Directory Italy. "Per questo, prima ancora di parlare di prodotto o dei suoi numerosi benefici, abbiamo puntato a catturare la loro attenzione, stupendoli con l’effetto wow di Transitions indossato nella vita quotidiana di un team di influencer". Nasce così #lovelight, una campagna social unica nel suo genere nel settore ottico. "Avvicinarsi ai millennial è oggi una delle più grandi sfide dei brand", conferma Francesco Morace, sociologo e saggista. "È necessario trovare gli elementi chiave per conquistare un gruppo davvero eterogeneo di giovani adulti".

#lovelight, il progetto influencer di Transitions che nasce e vive sui social network, ha come interprete principale una top Influencer da 1 milione di follower: Federica Pellegrini. Una scelta non casuale. In questa perfetta analogia di valori, da settembre 2019 vedremo quindi Federica - competitiva, tenace e vincente - interpretare Transitions nella sua vita quotidiana attraverso il profilo Instagram (@kikkafede88) in un mix di sport e bellezza, da vera campionessa di stile. Completano la squadra 4 influencer: Irene Colzi (@ireneccloset) interpreta l’aspetto fashion e i colori; Digital Modern Family (@digitalmodernfamily) famiglia di fotografi, scorcio realistico della società occidentale, darà spazio all’esperienza lifestyle raccontata da mamma, papà e figlia; Giovanni Masiero (@giovannimasiero) modello e sportivo, rivelerà l’anima sport-glamour del brand; il geek Jacopo D’Alesio (@jakidale) youtuber di e-games esprimerà la parte di tecnologia geniale di Transitions. 5 influencer, un target di 8 milioni di fan a cui raccontare il brand, 2 tra i più seguiti social network (Facebook e Instagram), 4 mesi di post, video e stories sui loro profili e su quello di Transitions Italia: una visibilità enorme sul target di riferimento.