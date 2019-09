Consodata: nuovo database per analisi gravitazione (2)

(AdnKronos) - Inoltre, per chi non avesse la possibilità di analizzare in autonomia un database così ampio e ricco di variabili, Consodata ne ha anche elaborato una sintesi che fornisce per ciascuna sezione di censimento le informazioni salienti e una segmentazione che identifica i fenomeni gravitazionali distintivi.

Grazie alla nostra esperienza di data mining e analisi del territorio, commenta il Ceo di Consodata, Francesca Reich, "siamo oggi in grado di fornire un servizio fondamentale per tutti coloro che vogliono valutare il potenziale di una location su dati reali e concreti, con il comune denominatore del micro territorio. Inoltre, per chi avesse bisogno di soluzioni ‘chiavi in mano’ oppure la necessità di analizzare dei fenomeni specifici, penso ad esempio alla stagionalità che caratterizza molti business, il nostro team è a completa disposizione".