Milano: bike-sharing, raccolte 372 bici Ofo abbandonate

Milano, 24 set. (AdnKronos) - Sono 372 le bici dell'azienda Ofo raccolte a Milano dal Comune. Nel 2017 la ditta aveva vinto il bando dell'amministrazione per il servizio di bike sharing in free standing. A causa di alcuni disservizi, nel marzo scorso, la società aveva ricevuto un primo ammonimento dal Comune e a maggio era stata diffidata dal proseguire il servizio e invitata a recuperare i propri veicoli. Il ritiro, in alcune zone della città, non è avvenuto e alcuni cittadini hanno segnalato il fatto.

"La collaborazione fra municipi, cittadini e polizia locale – dice Anna Scavuzzo, vicesindaco e assessore alla Sicurezza – ha permesso di rendere più efficiente il recupero delle biciclette abbandonate e lasciate in strada. Gli interventi hanno consentito di ripulire le strade da questi veicoli, nella maggior parte dei casi danneggiati e inutilizzabili. Siamo a buon punto e vorremmo arrivare a ritirarli tutti”. Il Comune, per porre termine al degrado, ha deciso di raccogliere direttamente le biciclette che vengono portate in un deposito dove rimangono a disposizione di Ofo per 60 giorni. Se la società decidesse di non ritirare i veicoli, questi entrerebbero nella disponibilità del Comune che deciderà se recuperarli o rottamarli.

Per segnalare i veicoli in stato di abbandono in strada, e fra questi anche le biciclette con insegna Ofo, si può scrivere all'indirizzo mail della polizia locale che procederà a organizzare il servizio di raccolta.