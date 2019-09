Palermo: droga nel sangue, bimbo di 18 mesi in ospedale

Palermo, 24 set. (AdnKronos) - Un bimbo di 18 mesi è ricoverato da ieri all'Ospedale dei Bambini di Palermo per aver ingerito droga. Il piccolo, inizialmente portato dai genitori al Pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale dei Bambini e poi in Pediatria. Gli esami hanno rivelato la presenza di tracce di droga nel sangue. Il piccolo, che non è in pericolo di vita, è stato portato in ospedale dalla coppia di giovani genitori perché accusava problemi respiratori. Ad allertare la polizia sono stati gli stessi medici del Pronto soccorso. Gli investigatori stanno cercando di capire come il piccolo possa avere ingerito la droga. Non è escluso che il piccolo possa aver trovato la droga per strada.