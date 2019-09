Manovra: Misiani, '110 mld l'anno di evasione, incentivi uso bancomat'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - L'evasione fiscale "è un grande problema del paese perché ogni anno 110 miliardi di euro vengono sottratti a fisco e all'Inps". Occorre proseguire sulla strada della tracciabilità "con una serie di misure" tra cui l'introduzione di "incentivi per l'uso delle carte elettroniche". Lo afferma il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, intervenendo alla Camera nel corso dell'esame dei disegni di legge 'Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019'.

Questa può essere "una strada fruttuosa per recuperare un ammontare di risorse significativo e cruciale per finanziare gli impegni rilevantissimi che attendono il paese nella prospettiva della legge bilancio 2020" a partire dalla sterilizzazione dell'Iva per 23,1 miliardi di euro.