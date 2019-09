Generali: lancia il primo Action Camp sulle nuove tecnologie digitali

Venezia, 24 set. (AdnKronos) - Automation, big data, intelligenza artificiale e assistenti vocali: Generali Italia lancia il primo Corporate Bootcamp – Generali Action Camp per innovare i propri servizi e accelerare sulla strategia “Partner di Vita”. Al via oggi la maratona non stop di 48 ore per trasformare rapidamente le idee di innovazione dei dipendenti in prototipi funzionanti.

100 dipendenti di Generali Country Italia lavorano all’Innovation Park, Centro dell’innovazione di Generali Italia, in modalità Agile, la più idonea per rispondere alle esigenze del business e alla velocità richiesta dal mercato grazie alla stretta collaborazione tra diverse professionalità come tecnici, designer e sviluppatori. Per questo primo Bootcamp sono state selezionate per utilità e fattibilità 8 idee, vincitrici di una Call for ideas che ha coinvolti tutti i dipendenti di Generali Country Italia.

L’iniziativa rientra nell’ampio programma di formazione (+30% in tre anni) di Upskilling e Reskilling volto al continuo aggiornamento dei dipendenti sulle competenze digitali: Data Science, Data Architecture, Omnichannel Management, Process Automation, Customer Experience, Agile e IoT.