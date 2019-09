Gdf: A Messina celebrato patrono San Matteo

Palermo, 24 set. (AdnKronos) - Presso la chiesa Parrocchiale di San Matteo, nel rione Giostra di Messina, i finanzieri in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e presso i reparti aeronavali della città peloritana hanno partecipato alla celebrazione di una S. Messa, in occasione della ricorrenza di San Matteo Apostolo, Santo Patrono del Corpo. La solenne funzione religiosa, presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela ed animata dal Coro Polifonico della Cappella San Matteo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, ha registrato la partecipazione, tra le numerose autorità cittadine, di S.E. il Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi, del Comandante Interregionale dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Luigi Robusto, del Questore di Messina, Vito Calvino e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, Colonnello Lorenzo Sabatino.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gerardo Mastrodomenico, a pochi mesi dal suo insediamento al Comando delle Fiamme Gialle peloritane, "ha inteso, sin da subito, attribuire al solenne momento religioso, particolarmente caro alle Fiamme Gialle, anche un ulteriore significato, decidendo di celebrarlo in uno dei quartieri più sensibili della città ed in cui assume concreto valore la presenza della “Squadra Stato”", come dicono dalla Gdf. Nel suo breve intervento, il Comandante Provinciale ha sottolineato "la forte vocazione sociale della Guardia di Finanza di oggi e soprattutto di domani, ormai divenuta patrimonio culturale condiviso di tutti i Finanzieri, di ogni ordine e grado. Ed è quindi dove sono più evidenti le disuguaglianze sociali, dove più marcata è la necessità di veicolare la presenza dello Stato, dove faticano ad affermarsi valori di legalità, che i Finanzieri vogliono essere presenti". L’Ufficiale ha, tra l’altro, evidenziato "il dovere morale delle Istituzioni di mostrare a tutti, e ai giovani in particolare, come sia più bello stare dalla parte dello Stato e come sia più conveniente scegliere la legalità, nel solco dell’insegnamento di Don Pino Puglisi. Nell’occasione, il Comando Provinciale di Messina, con la collaborazione di tutti i Reparti della Provincia, ha realizzato una colletta alimentare, donata alla Chiesa di San Matteo, in favore delle famiglie bisognose della Parrocchia, quale segno tangibile della vicinanza delle Fiamme Gialle".