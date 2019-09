Migranti: Casarini, 'ok accordo Malta ma serve cambiare approccio su Libia' (3)

(AdnKronos) - Poi, per quanto riguarda le ong, Casarini dice: "Vogliono che non andiamo più in mare a soccorrere chi ha bisogno. Bene, lo facessero loro, ripristinando operazioni come Mare nostrum e salvando vite umane come ogni paese che si dice civile dovrebbe fare". "Aprano canali di ingresso legali per richiedenti asilo e profughi e organizzino una grande operazione umanitaria per evacuare dalla Libia persone innocenti intrappolate in quell'inferno. Se facessero tutto questo non ci sarebbe bisogno delle ong che vanno in mare...".

E al premier Giuseppe Conte "lancio una sfida": "Se è così sicuro che gli accordi con la Libia fatti da Gentiloni e Minniti sono trasparenti, perché non fa sua la proposta di una commissione di inchiesta parlamentare su questo? Se è tutto regolare e nel rispetto dei diritti umani, non dovrebbe avere paura di istituirla".