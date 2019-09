Padova: Stanghella, attraversa la strada con la bici, investita e uccisa da un tir

Padova, 24 set. (AdnKronos) - Ha attraversato la strada con la bicicletta sulle strisce pedonali in pieno centro a Stanghella (Pd), ma è stata investita da un camion che non è riuscito ad evitarla. La donna coinvolta nell'incidente è morta sul posto per le ferite riportate, nonostante i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118.

L'Anas comunica che stata riaperta la statale 16 “Adriatica”, precedentemente chiusa al traffico a Stanghella, in provincia di Padova, a causa dell’investimento. Il traffico lungo la statale è temporaneamente regolato con il senso unico alternato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per l’accertamento della dinamica, la regolazione della viabilità e per riaprire al traffico entrambe le corsie appena possibile.