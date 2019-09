Umbria: Ciprini (M5S), 'temo lista impresentabili Pd, preparo scorta Maalox'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Da Ciprini nessuna critica al nome espresso come candidato governatore, quello di Vincenzo Bianconi. "La macchina del fango come al solito si scatena - osserva Ciprini - ma la comunità di Norcia, con lui, esprime un bravissimo, valido imprenditore. Erano validi tutti i nomi usciti sinora, dalla Di Maolo a Proietti, ma io non ne faccio una questione di nomi ma di metodo".

Per la deputata grillina, infatti, si tratta di "un'operazione che non convince e che sarà duro, durissimo, spiegare agli elettori. Di Maio ha posto delle condizioni, mettendo il veto ai soliti nomi noti espressione della partitocrazia territoriale. Aspetto che Walter Verini", il commissario del Pd in Umbria, "mi faccia vedere la loro lista, porterò con me del Maalox... Girano nomi di impresentabili, sarebbe dura per noi mandarla giù".

"Intanto - conclude - spero in un miracolo... Magari la lista dem ha solo nomi presentabili e in tal caso sono pronta a scusarmi, ma francamente non credo mi troverò a doverlo fare".