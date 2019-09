Aeroporti: Filt Cgil, 'Gesap? Serve soluzione rapida e adeguata'

Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "Auspichiamo che si trovi in tempi celeri una soluzione adeguata e competente che permetta di mandare avanti il percorso, già avviato, relativo al personale e che in questi mesi ha subito una brusca e incomprensibile frenata". Così il segretario generale Filt Cgil Palermo Gaetano Bonavia e il coordinatore aeroporto Filt Cgil Fabio Lo Monaco commentano le dimissioni di tre componenti su cinque del cda della società che gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo.

Il sindacato chiede una soluzione "rapida ma competente, per non gettare alle ortiche il buon lavoro fatto". "Ricordiamo - aggiungono - che la Gesap è chiamata a gestire un aeroporto in fase di crescita e ammodernamento che, in questi anni ha visto crescere in modo vertiginoso il numero di passeggeri e di voli con previsioni future che sembrano confermare tale trend".