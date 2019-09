Thomas Cook: ministro turismo spagnolo, impatto molto negativo per Spagna

Madrid, 23 set. (AdnKronos/Dpa) - Il fallimento del tour operator britannico Thomas Cook avrà "un impatto molto negativo" sulla Spagna. Ad affermarlo in una nota è il ministro del turismo spagnolo Maria Reyes Maroto che conferma di essere in contatto con le catene alberghiere per parlare di strategie per affrontare le conseguenze della messa in liquidazione dell'azienda.

"È un duro colpo per le isole" di Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera, dice Iago Negueruela, ministro regionale responsabile del turismo, dice alla stazione radio Ser. Il crollo della compagnia britannica ha portato alla cancellazione di 46 voli in tutta la Spagna, secondo la società di gestione aeroportuale spagnola Aena.

Si stima che circa 25.000 a 30.000 turisti in Spagna siano colpiti, principalmente dalla Gran Bretagna ma anche dalla Germania e da altri paesi.