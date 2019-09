Pd: Guerini, 'fase nuova, esiti congresso superati'**

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Siamo in una fase straordinaria: in un mese siamo passati dall’opposizione al governo e abbiamo subito una scissione. Ritengo imprudente aprire un congresso straordinario ma occorre dare il senso che affrontiamo questa fase con strumenti straordinari. È una fase che oggettivamente cancella l’esito del congresso". Lo ha detto Lorenzo Guerini alla Direzione Pd.

"Al segretario va riconosciuto di aver gestito in modo molto positivo questa fase e per questo va ringraziato come vanno ringraziati tutti coloro che ci hanno portati fino a qui. Adesso però c’è bisogno di uno sforzo corale di responsabilità, che superi anche la cristallizzazione post congressuale. Ora però è necessario aprire una fase nuova sui contenuti e sullo strumento", ha rimarcato.

"Coi 5 stelle abbiamo idee diverse, differenze che non scompaiono all’improvvisi. Per questo dobbiamo fare uno sforzo corale per questa fase. Occorre rinnovare lo strumento, la velocità delle scelte, puntare sul coinvolgimento come valore essenziale per affrontare la sfida. Il segretario sa di poter contare su persone che non hanno scelto in base alla convenienza ma per convinzione. Sta al segretario -ha concluso Guerini- assumersi il compito che il lavoro sia comune e condiviso".