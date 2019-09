Pd: Guerini, 'scissione errore imperdonabile'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Questa scissione credo sia un errore imperdonabile". Lo ha detto Lorenzo Guerini di Base Riformista alla Direzione Pd in un'intervento, si riferisce, molto applaudito. "Ho molto disagio ad affrontare questa direzione e svolgere questo intervento. Disagio di chi ha vissuto il momento con emozione molto forte".

"Lo stesso disagio provato per l’altra scissione. In entrambi i casi è stata una ferita profonda della nostra comunità. Il giorno precedente la scissione passai due ore con Bersani. Andai a provare a scongiurare quella decisione. Ho cercato di fare questo sforzo anche in questo momento in un dibattito che si è consumato in diversi mesi".

Per Guerini, quindi, la decisione di Matteo Renzi ed altri di lasciare il Pd è "un errore imperdonabile. L’ho detto fin dall’inizio. Sbagliata perché non ne capisco le ragioni politiche, sbagliata perché indebolisce il nostro campo e un errore perché trovo sbagliata una divisione dei compiti che va contro la natura e l’identità stessa del Pd".