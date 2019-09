Turismo: accordo tra Comune Milano e tour operator del governo cinese

Milano, 23 set. (AdnKronos) - E' stato siglato un accordo, a Pechino, tra il comune di Milano e il China International Travel Service Limited, tour operator di Stato controllato dal governo cinese. Il Cits possiede 42 aziende stake-controlling e shareholding 1.200 outlet, 1800 aziende di viaggi e 30 Visa center in 14 paesi. Questo è stato "un accordo importante – ha detto l'assessore al Turismo Roberta Guaineri, presente a Pechino venerdì scorso con una delegazione dell’Assessorato – che rafforza la collaborazione con la Repubblica Popolare Cinese nell’ottica di ampliare le opportunità per il comparto turistico milanese e di favorire gli scambi e la conoscenza tra i due popoli, basandosi sulla formazione dei dipendenti delle agenzie del Cits e su una promozione capillare della nostra bella città nel territorio cinese".

Il progetto consiste nella realizzazione di una serie di azioni di promozione che saranno effettuate sul territorio cinese e che mirano a sviluppare un turismo sostenibile destinato a valorizzare l’intero territorio cittadino e tutte le sue risorse turistiche e culturali. Un turismo esperienziale, anche destinato a superare la forma di turismo prevalente oggi “hit and run”, favorendo l’interesse per un turismo slow, proposte, prodotti ed itinerari in grado di aumentare il tempo medio di permanenza e contribuire alla destagionalizzazione delle presenze turistiche a Milano. La collaborazione di Milano con Cits rientra nell’ampio progetto 'Italia Top Destination', ideato da Cits e finalizzato alla diffusione e alla promozione della destinazione Italia sul mercato cinese, nell’ottica di un turismo di qualità che possa trasmettere un’esperienza unica, attraverso una specifica attività formativa e una radicata conoscenza del territorio, delle sue tradizioni e della sua cultura.

Le principali attività saranno: una campagna pubblicitaria stampa, utilizzando i canali di proprietà del Cits; una campagna pubblicitaria outdoor su big led a Pechino con il passaggio di video e immagini della destinazione Milano; una campagna web, (We Chat, Cits website, Newsletter Cits); allestimento tematico delle vetrine delle agenzie di viaggio collegate al Cits ed eventi di formazione e promozione per gli agenti di viaggio in Cina.