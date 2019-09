Pd: Orlando, 'da scissione riverbero negativo su governo'**

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Per quanto non possiamo che augurare successo all’ambizione di allargare il campo delle forze europeiste e democratiche, non possiamo non vedere come nell’immediato quella scelta finisca per avere un riverbero negativo sulla stessa esperienza di governo che abbiamo appena inaugurato". Lo dice Andrea Orlando in Direzione Pd a proposito della scissione di Matteo Renzi e la nascita di Italia Viva.

"In primo luogo, perché conferisce a tutta l’operazione che ha portato alla nascita dell’esecutivo un che di inautentico e strumentale, che deriva dall’evidente presenza di una riserva mentale. Il governo che noi vogliamo è un governo che ha l’ambizione di cambiare l’Italia e non il riempitivo per consentire la nascita e il rafforzamento dell’ennesima sigla politica", sottolinea.

"Va detto però che ogni tentazione di indebolire o di interrompere questa esperienza troverebbe nel Paese una reazione durissima, uguale e contraria alla spinta che abbiamo interpretato con la scelta di far nascere il governo", conclude Orlando.